Ровно, Украина, 29 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинула помещение, где восемь лет находился храм Чуда Архистратига Михаила, сообщила 29 апреля пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

Дарья Драй ИА REGNUM Распятие

Как сказано в сообщении, о том, что общине нужно покинуть помещение, настоятелю прихода сообщил исполняющий обязанности начальника Ровенского областного противотуберкулезного диспансера Валентин Кирилюк.

«Сейчас приход Чуда Архистратига Михаила по требованию руководства диспансера покинул намоленное помещение», — сообщает УПЦ.

Протоиерей УПЦ Андрей Косик, слова которого передает пресс-служба епархии, отметил, что община за собственные средства отремонтировала помещение, где ранее «был беспорядок и притон для наркоманов», исправно платила за аренду и коммунальные услуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти в 2023 году усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви. У УПЦ отбирают храмы, передавая их раскольнической Православной церкви Украины, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физическое сопротивление.