Teraz: Чехия и Словакия выступят за вступление Украины в НАТО, когда придёт время

Прага, , 15:29 — REGNUM Чехия и Словакия заявили о намерении поддержать вступление Украины в НАТО, когда придёт время, передаёт словацкий портал teraz. sk.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Чехия и Словакия как страны — члены НАТО высказали готовность интенсифицировать свою поддержку амбициям Украины стать членом альянса, когда позволят условия», — пишет портал.

Намерение связано «с желание поддержать суверенное право Украины определять собственное будущее», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тихий раздел Украины Польшей и другими странами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и третья мировая война.

Он отметил, что власти Польши обсуждают с Киевом возможность создания конфедерации.