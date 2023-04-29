Севастополь, , 15:37 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом 29 апреля написал в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Сотрудники полиции у нефтебазы, где из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом © Сергей Мальгавко/ТАСС

«Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован», — написал глава Севастополя, добавив, что на месте остаётся дежурный расчет.

Он поблагодарил огнеборцев за профессиональную работу.

Как передавало ИА REGNUM, до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй дрон поразили бойцы постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки обнаружены на берегу около терминала.

Беспилотный летательный аппарат также упал в Красногвардейском районе Крыма. Согласно опубликованным данным, БПЛА имел конструкцию самолётного типа. Уточняется, что дрон упал в двух километрах от села Зерновое, он не причинил никакого ущерба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом был сбит один беспилотник, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, жертв и разрушений в республике нет.