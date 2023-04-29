Донецк, , 15:23 — REGNUM При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками пострадали мужчина и женщина. Об этом 29 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Остатки снаряда ВСУ © Сергей Батурин/РИА Новости

«В результате обстрела Петровского района по ул. Шуйского ранен мужчина 1989 г. р. Также ранена женщина, анкетные данные уточняются», — написал Кулемзин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела в частном домовладении были повреждены гараж, хозпостройка и забор.