Два мирных жителя пострадали при обстреле Петровского района Донецка
Донецк, 29 апреля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками пострадали мужчина и женщина. Об этом 29 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Сергей Батурин/РИА Новости
Остатки снаряда ВСУ
«В результате обстрела Петровского района по ул. Шуйского ранен мужчина 1989 г. р. Также ранена женщина, анкетные данные уточняются», — написал Кулемзин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела в частном домовладении были повреждены гараж, хозпостройка и забор.