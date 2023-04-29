Париж, , 15:22 — REGNUM Остановка сердца произошла у мужчины, который находился на втором этаже Эйфелевой башни в Париже. Его прооперировали на месте, сообщил 29 апреля французский телеканал BFMTV.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Служба экстренной помощи отреагировала на остановку сердца у мужчины, произошедшую около 14:40 по местному времени. Медики прибыли на место и, учитывая ситуацию, решили подключить пациента к искусственному сердцу — аппарату, перекачивающему кровь.

«Через два часа мужчину доставили в больницу Неккер в 15-м округе Парижа», — говорится в сообщении.

Эйфелева башня — популярная достопримечательность столицы Франции. Ежегодно на неё поднимаются примерно 6 млн человек. Башня открыта каждый день с 9:30 и почти до полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта власти временно закрывали Эйфелеву башню для посетителей из-за общенациональной забастовки. В зимний период на башне раньше отключали подсветку для экономии электроэнергии.