Лондон, 29 апреля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Великобритании начали расследование в связи с сообщениями об обнаружении в одном из пабов секретных документов. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление официального представителя британского флота.

UK Ministry of Defence/Global Look Press Подводная лодка HMS Anson

«Речь идёт о типовых учебных документах, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьёзно относимся к вопросам безопасности и проведём расследование обстоятельств произошедшего», — сказал собеседник издания.

Ранее газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что в туалете одного из пабов в британском графстве Камбрия обнаружены секретные документы, в которых содержалась информация о подводной лодке HMS Anson.

Отмечается, что подводная лодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оборудована тяжелыми торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года несколько СМИ Великобритании распространили информацию о том, что на автобусной остановке в графстве Кент был найден пакет документов, в котором раскрывались подробности следования эсминца Defender в акватории РФ. Тогда заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин назвал утерю секретных документов «ошибкой».