Севастополь, , 15:25 — REGNUM До нефтяного резервуара в Севастополе смог долететь лишь один беспилотник. Об этом 29 апреля написал в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Пожар на нефтебазе в Севастополе, где из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом © Стрингер/ТАСС

«После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник», — отметил он, добавив, что второй дрон был поражён бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия.

Он уточнил, что обломки второго беспилотника была обнаружены на берегу рядом с терминалом.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля после атаки дронов ВСУ в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом, были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

Развожаев заверил, что пожар на топливном резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города. По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.

К тушению привлечены расчёты из Севастополя и Республики Крым. Площадь возгорания составила две тысячи кв. метров.