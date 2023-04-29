Суд арестовал второго обвиняемого по делу о пожаре в свердловском посёлке Сосьва

Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Серовский районный суд для второго фигуранта дела о пожаре в посёлке Сосьва Свердловской области. Об этом 29 апреля сообщили в прокуратуре региона.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в поселке Сосьва © МЧС России/РИА Новости

«В Серове в отношении лица, фактически выполняющего управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме на территории Сосьвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант пробудет под стражей до 26 июня 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Серовский районный суд арестовал до 26 июня специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания» Сосьвинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в посёлке произошло 25 апреля. Как стало известно, загорелись отходы деревообработки. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок. По последним данным, в результате пожара сгорели порядка 120 домов, без жилья остались около 600 жителей, погибли два человека. В рамках расследования следователи задержали двух человек.