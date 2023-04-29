Киев, 29 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Делегация США прибыла на Украину, сообщила 29 апреля американский посол в Киеве Бриджит Бринк на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Рада приветствовать в Киеве делегацию США», — написала она, добавив, что члены делегации планируют подписать с президентом Украины договор об инвестициях на 25 млн долларов для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу.

При этом дипломат добавила, что США должны действовать быстро, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что министерство обороны Соединённых Штатов строит планы на увеличение расходов после победы России над киевским режимом.

По его словам, председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассматривает перспективу развития кризиса на Украине с точки зрения победы России.