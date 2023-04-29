Киев, , 15:38 — REGNUM Контрнаступление украинской армии может начаться не только с форсирования Днепра, но и с удара в Запорожской области, нацеленного на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области. Об этом сообщило издание France24 со ссылкой на экспертов.

Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмака © Константин Михальчевский/РИА Новости

25 апреля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Он находится на стратегически важном пересечении дорог к северу от Мелитополя, которое «позволяет отрезать российские силы в Херсонской области от их центра снабжения в Мариуполе».

Токмак — альтернативный маршрут для возможного контрнаступления ВСУ, говорится в статье. Восстановление оси Токмак — Мелитополь может привести к тому, что украинская армия полностью захватит Херсонскую область, продвигаясь в направлении Крыма.

Аналитики указали также, что в конце апреля американский Институт изучения войны (ISW), учитывая информацию от российских военных блогеров, сообщил об успешном форсировании Днепра подразделениями ВСУ. Они заняли позиции севернее города Алешки. Наступление на этом направлении могло бы открыть Киеву «прямую дорогу на Крым», добавили они.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал осуществить «акты возмездия» и полностью разгромить ВСУ в ответ на очередные заявления из Киева о готовящемся захвате Крыма.