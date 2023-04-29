Донецк, 29 апреля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В небе над Донецком было слышно около пяти взрывов в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Уточняется, что ПВО сработала над Пролетарским, Ленинским, Будённовским и Ворошиловским районами Донецка. При этом по Ленинскому району был нанесён удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, было выпущено порядка трёх ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате обстрела в частном домовладении были повреждены гараж, хозпостройка и забор.

Всего за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 47 раз. Было выпущено 259 единиц различных боеприпасов. Только за ночь ВСУ обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда.