Пенсионер открыл стрельбу по полицейским в Петербурге, но был убит

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу по приехавшим по вызову соседей полицейским, сообщила 29 апреля пресс-служба питерского МВД.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что жалоба от жильцов дома 124 по Московскому проспекту на соседа-дебошира, проживающего в квартире на 2 этаже, поступила 28 апреля.

«Для разбирательства незамедлительно прибыли сотрудники полиции и МЧС. При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно, он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо», — сказано в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые вскрыли квартиру и обезвредили злоумышленника.

При этом МВД сообщает, что как только полицейские вошли в квартиру, пенсионер открыл по ним огонь из помпового ружья, выстрелив три раза, заряды попали в щиты и бронезащиту.

«В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О полиции» сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Санкт-Петербурге 16-летний девятиклассник пронёс в школу пневматический пистолет и устроил там стрельбу. По информации правоохранителей, сначала он несколько раз выстрелил в сверстников рядом со школой, возле остановки общественного транспорта. Затем он продолжил стрельбу внутри здания.

В результате его действий травмы получили пятеро детей. Всем оказали медицинскую помощь и отпустили домой, а СК РФ возбудил уголовное дело.