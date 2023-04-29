Минск, 29 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Украина вновь провела военные учения у границы с Белоруссией. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным канала, тренировка украинских войск территориальной обороны прошла в Ровенской области. Уточняется, что бойцов обучали штурмовать здания, брать пленных и зачищать территорию от условного врага.

Командующий объединенными силами Вооружённых сил Украины, в свою очередь, сообщил, что одной из задач манёвров является выработка у солдат психологической устойчивости и подготовка к реальным боям.

Неделей ранее аналогичные учения прошли в Житомирской области Украины, которая также граничит с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник генерального штаба вооружённых сил республики Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения ВС Белоруссии связаны с напряжённой ситуацией у границ. По его словам, в настоящее время в армии Белоруссии проходит проверка боевой готовности.