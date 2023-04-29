Минобороны: ВС России пресекли попытки ВСУ контратаковать из Калинина, Часова Яра и Красного

Донецк, , 14:43 — REGNUM Оперативно-тактическая авиация, армейская авиация, а также артиллерия тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск пресекли попытки противника контратаковать из районов нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А «Солнцепек» © Пресс-служба Минобороны России/РИА Новости

По его информации, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артёмовска. При этом подразделения воздушно-десантных войск оказывают поддержку штурмовым отрядам с флангов.

Отмечается, что артиллерия и тяжёлые огнемётные системы, а также армейская и оперативно-тактическая авиация «Южной» группировки войск пресекли попытки ВСУ контратаковать из районов населённых пунктов Калинина, Часов Яр и Красное ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, в ЛНР российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский вертолёт Ми-8. За сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку. В администрации города призвали население оставаться в укрытиях.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 28 апреля украинские войска ударили по центральным районам Донецка, в том числе больнице, парку, жилым домам. В республиканскую травматологию доставили более 10 раненых.