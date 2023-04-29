Москва, 29 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Захват польскими властями школы при посольстве России является провокацией. Об этом 29 апреля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

По её словам, Варшава на протяжении многих лет нарушает международное право, двусторонние соглашения, а также внутреннее законодательство.

Дипломат подчеркнула, что Польша ведёт себя «вызывающе и противоправно». Она также добавила, что действия польских властей можно охарактеризовать словом «провокация».

По её словам, Варшава на протяжении многих лет нарушает международное право и двусторонние соглашения.

«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведёт себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом — провокация», — написала дипломат в связи с захватом школы при российском посольстве.

Ранее в МИД России заявили, что действия Варшавы не останутся без жёсткой реакции Москвы и последствий для интересов Польши в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались войти в школу при посольстве на улице Келецкой, но сотрудник дипмиссии не открыл им дверь. Тогда они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. На ворота школы представители мэрии повесили замок, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что действия польских властей по захвату школы при посольстве России носят весьма циничный оттенок.