Минобороны РФ: в ЛНР сбит украинский вертолёт Ми-8

Москва, , 14:32 — REGNUM В ЛНР российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский вертолёт Ми-8. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

ЗРПК «Панцирь-С1» в зоне СВО (с) РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райгородка (ЛНР) уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины» — сказал Конашенков.

Также он рассказал, что за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывали поддержку им с флангов.