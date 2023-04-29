Минобороны России: более 575 солдат и наёмников ВСУ уничтожены на донецком направлении

Москва, , 14:27 — REGNUM Противник за сутки потерял на донецком направлении более 575 военнослужащих и наёмников, сообщил 29 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что общие потери Киева на этом направлении составили «более 575 украинских военнослужащих и наёмников». Кроме того, уничтожены два танка, три БМП, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Украинские военные предприняли попытки контратаки со стороны Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, но по ним ударили российская авиация и артиллерия, тяжёлые огнемётные системы. Попытки пресечены.

Авиация совершила в этом районе семь самолётовылетов, артиллерия выполнила 58 огневых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать украинские силы на западных окраинах Артёмовска. Подразделения ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам с флангов. Накануне в Минобороны проинформировали о ракетном ударе по украинскому объединённому штабу обороны Артёмовска и подразделениям «Иностранного легиона» в районе города Константиновки.