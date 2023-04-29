Минобороны: штурмовики уничтожают противника на западе Артёмовска при поддержке ВДВ

Москва, , 14:29 — REGNUM На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска, сообщил 29 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов», — отметил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные войска РФ поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки.

Российские силы не дают украинским военным завести в город Артёмовск дополнительные резервы. Так, ВКС России ночью ударили ракетами по пунктам временной дислокации украинских резервных подразделений. Было применено оружие большой дальности воздушного базирования, цель достигнута.