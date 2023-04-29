Корвет «Резкий» планируют передать Тихоокеанскому флоту летом перед днём ВМФ

Благовещенск, , 14:23 — REGNUM Амурский судостроительный завод (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») планирует передать корвет «Резкий» Тихоокеанскому флоту летом 2023 года, перед днём ВМФ. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба ОСК.

Начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-Морского Флота Ильяс Шигапов © Максим Богодвид/РИА Новости

По её информации, Амурский судостроительный завод посетил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России, контр-адмирал Ильяс Шигапов. В ходе совещания особое внимание было уделено готовности корвета «Резкий».

Отмечается, что сейчас корвет продолжает прохождение государственных испытаний.

«В планах предприятия передать корвет Тихоокеанскому флоту летом 2023 года, перед днём ВМФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, корвет «Резкий», являющийся четвёртым в серии построенных на Амурском судостроительном заводе многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20 380, был заложен в 2016 году. В октябре 2021 года он был доставлен во Владивосток в транспортном доке «Зея» для достройки и дооборудования на сдаточной базе предприятия. Ранее морякам Тихоокеанского флота передали три корвета проекта 20 380 — «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».