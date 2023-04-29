Польша, как и остальные страны нашего региона, вступила в эпоху кардинальных геополитических перемен. Это диктует спрос на лидеров, которые способны мыслить нетрадиционно, отказываться от шаблонов и доктринерства, идти на прежде немыслимые комбинации и альянсы. Генерал Анджейчак вполне подходит на эту роль.

Станислав Стремидловский, , 15:07 — REGNUM Начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в ходе дебатов, организованных Бюро национальной безопасности при президенте Польши, назвал ситуацию с безопасностью страны «как очень плохую и очень опасную». Сказано это было в контексте украинского конфликта.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Анджейчака, «нет никаких признаков того, что у России нет денег на войну», в то время как «у Украины огромные финансовые проблемы» и «нет никаких признаков того, что бежавшие от войны украинцы в ближайшее время вернутся домой и начнут восстанавливать свою страну».

При этом, отвечая на вопрос, понимают ли западные лидеры, что киевский режим очень далек от «победы в войне с Россией», генерал ответил, что «перспектива оценки угрозы без приукрашивания все еще является сюрпризом для большинства, все еще шокирует».

Оценки, данные начальником генштаба, не вызовут удивления в России, но являются нетрадиционными для польского мейнстрима. Ведь не верить в «победу Украины», по версии варшавского салона, могут только «русские портянки». Так почему Анджейчак идет поперек доминирующего нарратива?

Все дело в том, что он мыслит, как политик.

«Война — это не военное дело, война — была, есть и нет никаких признаков того, что она будет иной — это политика, она имеет фундаментальный набор экономических факторов: финансы, вопросы инфраструктуры, социальные вопросы, технологии, продовольствие и целый ряд других вопросов, которые нужно рассматривать комплексно, чтобы понять войну», — говорит Анджейчак.

Его позиция связана не только с украинским конфликтом.

«Когда в июле 2018 года президент Польши Анджей Дуда назначил меня начальником генерального штаба, приближалась 100-я годовщина независимости Польши, — отмечал генерал в разговоре с директором правительственного Польского института международных отношений (PISM) Славомиром Дембским. — И в этой роли и социальной функции я должен был ответить не столько на вопрос, как вернуть свободу, но, прежде всего, как ее не потерять».

Начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак © EPA/Pawel Supernak/ТАСС

В новейшей истории Польши таким широким мышлением обладали разве что маршал Юзеф Пилсудский и генерал Войцех Ярузельский. И оба они конкурировали с политиками.

Пилсудский в мае 1926 года отодвинул штатских от управления страной, пойдя на военный переворот. Наследие Ярузельского не давало покоя пришедшим к власти польским «демократам», в начале 1990-х годов, опасавшихся повторения военного переворота.

Конечно, в отношении Анджейчака нет оснований полагать, что он способен выйти за рамки правового поля. Однако вопрос, есть ли у него политическое будущее, остается.

После того, как в начале сего года бывший начальник Военного комитета НАТО генерал Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии, в польских социальных сетях состоялась довольно оживленная дискуссия о том, кто мог бы стать «польским Павлом». Но, как заметило одно из польских изданий, «мало кто из его участников решился назвать конкретную кандидатуру».

Это связано в том числе с тем, что в современной Польше вышедшие в отставку генералы либо «сидят в саду», либо подрабатывают комментаторами в средствах массовой информации. И даже последнее зачастую вызывает раздражение польских политиков.

«Давайте не будем придавать большого значения клеветническим выступлениям в прессе бывших военачальников, которые превратились в агрессивных политиков, проводя вредящую Польше линию», — гремел в 2019 году гражданский министр обороны Польши Мариущ Блащак.

Что уж говорить о ситуации, когда такие «бывшие военачальники» получили бы парламентскую или президентскую трибуну.

Генерал армии в отставке, президент Чехии Петр Павел © Michal Kamaryt/Zuma/TASS

В спокойное время приход отставных польских генералов в политику выглядел невозможным. Однако сейчас Польша, как и остальные страны нашего региона, вступила в эпоху кардинальных геополитических перемен. Это диктует спрос на лидеров, которые способны мыслить нетрадиционно, отказываться от шаблонов и доктринерства, идти на прежде немыслимые комбинации и альянсы.

Так что, отвечая на вопрос, кто мог бы стать «польским Павлом», следует признать, что генерал Анджейчак вполне подходит на эту роль.

Нынешний президент Польши Анджей Дуда в 2025 году покинет свой пост и больше не сможет избираться. Польское общество уже сегодня обсуждает, кто может оказаться его сменщиком, но называются в основном действующие политики от правящей коалиции и оппозиционных партий.

Проблема в том, что нынешние польские политические элиты слишком закостенели в своем «романтизме», перестали во многих случаях адекватно оценивать место Польши в международных раскладах. Польша нуждается в личности, которая бы дала сильный импульс стране, исходя из ее реального потенциала, а не фантазий.

Судя по тем высказываниям и оценкам, которые дает начальник польского генштаба, ему по силам совершить прорыв.

Думается, что он способен принять участие в разработке новой геополитической конфигурации, в которой Варшава найдет модус вивенди с Москвой, не грезя о выдворении русских из Европы или распаде России. Ведь в отличие от польских политиков, бурно размахивающих саблями и заявляющих о «войне с Россией», генерал Анджейчак знает, к какой катастрофе может привести Польши подобный сценарий.