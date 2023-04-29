Станислав Стремидловский, 29 апреля 2023, 15:07 — REGNUM Начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в ходе дебатов, организованных Бюро национальной безопасности при президенте Польши, назвал ситуацию с безопасностью страны «как очень плохую и очень опасную». Сказано это было в контексте украинского конфликта.

Польша и Украина
Польша и Украина
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Анджейчака, «нет никаких признаков того, что у России нет денег на войну», в то время как «у Украины огромные финансовые проблемы» и «нет никаких признаков того, что бежавшие от войны украинцы в ближайшее время вернутся домой и начнут восстанавливать свою страну».

При этом, отвечая на вопрос, понимают ли западные лидеры, что киевский режим очень далек от «победы в войне с Россией», генерал ответил, что «перспектива оценки угрозы без приукрашивания все еще является сюрпризом для большинства, все еще шокирует».

Оценки, данные начальником генштаба, не вызовут удивления в России, но являются нетрадиционными для польского мейнстрима. Ведь не верить в «победу Украины», по версии варшавского салона, могут только «русские портянки». Так почему Анджейчак идет поперек доминирующего нарратива?

Все дело в том, что он мыслит, как политик.

«Война — это не военное дело, война — была, есть и нет никаких признаков того, что она будет иной — это политика, она имеет фундаментальный набор экономических факторов: финансы, вопросы инфраструктуры, социальные вопросы, технологии, продовольствие и целый ряд других вопросов, которые нужно рассматривать комплексно, чтобы понять войну», — говорит Анджейчак.

Его позиция связана не только с украинским конфликтом.

«Когда в июле 2018 года президент Польши Анджей Дуда назначил меня начальником генерального штаба, приближалась 100-я годовщина независимости Польши, — отмечал генерал в разговоре с директором правительственного Польского института международных отношений (PISM) Славомиром Дембским. — И в этой роли и социальной функции я должен был ответить не столько на вопрос, как вернуть свободу, но, прежде всего, как ее не потерять».

Начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак
Начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак
© EPA/Pawel Supernak/ТАСС

В новейшей истории Польши таким широким мышлением обладали разве что маршал Юзеф Пилсудский и генерал Войцех Ярузельский. И оба они конкурировали с политиками.

Пилсудский в мае 1926 года отодвинул штатских от управления страной, пойдя на военный переворот. Наследие Ярузельского не давало покоя пришедшим к власти польским «демократам», в начале 1990-х годов, опасавшихся повторения военного переворота.

Конечно, в отношении Анджейчака нет оснований полагать, что он способен выйти за рамки правового поля. Однако вопрос, есть ли у него политическое будущее, остается.

После того, как в начале сего года бывший начальник Военного комитета НАТО генерал Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии, в польских социальных сетях состоялась довольно оживленная дискуссия о том, кто мог бы стать «польским Павлом». Но, как заметило одно из польских изданий, «мало кто из его участников решился назвать конкретную кандидатуру».

Это связано в том числе с тем, что в современной Польше вышедшие в отставку генералы либо «сидят в саду», либо подрабатывают комментаторами в средствах массовой информации. И даже последнее зачастую вызывает раздражение польских политиков.

«Давайте не будем придавать большого значения клеветническим выступлениям в прессе бывших военачальников, которые превратились в агрессивных политиков, проводя вредящую Польше линию», — гремел в 2019 году гражданский министр обороны Польши Мариущ Блащак.

Что уж говорить о ситуации, когда такие «бывшие военачальники» получили бы парламентскую или президентскую трибуну.

Генерал армии в отставке, президент Чехии Петр Павел
Генерал армии в отставке, президент Чехии Петр Павел
© Michal Kamaryt/Zuma/TASS

В спокойное время приход отставных польских генералов в политику выглядел невозможным. Однако сейчас Польша, как и остальные страны нашего региона, вступила в эпоху кардинальных геополитических перемен. Это диктует спрос на лидеров, которые способны мыслить нетрадиционно, отказываться от шаблонов и доктринерства, идти на прежде немыслимые комбинации и альянсы.

Так что, отвечая на вопрос, кто мог бы стать «польским Павлом», следует признать, что генерал Анджейчак вполне подходит на эту роль.

Нынешний президент Польши Анджей Дуда в 2025 году покинет свой пост и больше не сможет избираться. Польское общество уже сегодня обсуждает, кто может оказаться его сменщиком, но называются в основном действующие политики от правящей коалиции и оппозиционных партий.

Проблема в том, что нынешние польские политические элиты слишком закостенели в своем «романтизме», перестали во многих случаях адекватно оценивать место Польши в международных раскладах. Польша нуждается в личности, которая бы дала сильный импульс стране, исходя из ее реального потенциала, а не фантазий.

Судя по тем высказываниям и оценкам, которые дает начальник польского генштаба, ему по силам совершить прорыв.

Думается, что он способен принять участие в разработке новой геополитической конфигурации, в которой Варшава найдет модус вивенди с Москвой, не грезя о выдворении русских из Европы или распаде России. Ведь в отличие от польских политиков, бурно размахивающих саблями и заявляющих о «войне с Россией», генерал Анджейчак знает, к какой катастрофе может привести Польши подобный сценарий.