Донецк, 29 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 29 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Николай Тришин/ТАСС Сотрудник СК России в Донецке

«В результате обстрела Петровского района в частном домовладении по ул. Лукьяненко повреждены гараж, хозпостройка, забор», — написал он.

Позднее глава Донецка сообщил, что, по информации очевидцев, в результате обстрела пострадали местные жители. Данные уточняются, добавил Кулемзин.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 47 раз. Всего было выпущено 259 единиц различных боеприпасов. Только за ночь ВСУ обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда.

Ранее стало известно, что город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В администрации города также призвали население оставаться в укрытиях.