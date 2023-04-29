Депутат Госдумы от Севастополя Белик: контрнаступление Украины не оправдает ожиданий Запада

Севастополь, , 14:11 — REGNUM Анонсируемое Киевом контрнаступление не оправдает ожиданий Запада, на Украине уже готовят почву для объяснения своего провала. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам депутата, Вооружённые силы России хорошо подготовились к приёму штурмовых отрядов ВСУ.

«И когда бы ни началась эта великая битва, ожиданий украинского командования и Запада она не оправдает», — приводит РИА Новости его слова.

Белик также обратил внимание на то, что Киев заранее ищет лазейки на случай срыва контрнаступления: то якобы необходимо решение политического руководства, то нужны подходящие погодные условия.

«Разумеется, один из этих факторов может не совпасть, а если и совпадут, то найдётся третья причина не идти в атаку или на крайний случай попытаться, чтобы потом позорно отступить и громко кричать на весь мир о своих фейковых победах», — уточнил депутат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление, в том числе для выхода к побережью Азовского моря, при поступлении такого приказа.

Немецкие инструкторы на военных базах в Германии обучают украинских военных вести бой в условиях населённых пунктов. По его данным, силы специального назначения ВСУ готовятся к предстоящему наступлению на дюжине баз бундесвера.