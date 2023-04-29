Посол России в Польше Андреев заявил, что вторжение властей в школу не стало сюрпризом

Варшава, , 14:04 — REGNUM Действия властей Польши по захвату здания школы при посольстве России в Варшаве не стали для дипломатов сюрпризом, дополнительные помещения уже подготовлены, и учебный год будет завершён в нормальном режиме, заявил 29 апреля посол России в Польше Сергей Андреев.

Посол России Сергей Андреев © RADEK PIETRUSZKA/EPA/TASS

Ранее Андреев отмечал, что будет заявлен официальный протест на нарушающие Венскую конвенцию действия по силовому незаконному захвату дипломатической недвижимости России.

«Но речь идёт не только об объекте дипломатической миссии, речь идёт о школе при посольстве, где учатся дети. Там живут и работают сотрудники и учителя школы, обслуживающий персонал. Происходит это в самом конце учебного года, перед экзаменами. То есть это носит такой дополнительный, я бы сказал, весьма циничный оттенок», — сказал посол в эфире «России-24».

Ранее польские суды приняли решение об изъятии из собственности посольства двух объектов в Варшаве, включая и здание школы при посольстве. В российской дипломатической миссии назвали эти решения незаконными и выполнять их отказались.

Утром 29 апреля представители мэрии и полиции пришли к зданию школы, выломали двери и потребовали освободить помещения, после чего перекрыли доступ в здание. Силового сопротивления правоохранителям не оказывалось, но их незаконные действия будут обжалованы и получат ответ, заявил Андреев.