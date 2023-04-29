В МИД РФ заявили, что Москва ответит Варшаве на захват школы при российском посольстве

Москва, , 14:06 — REGNUM Захват школы при посольстве РФ не останется без жёсткой реакции Москвы и последствий для интересов Польши в России. Об этом 29 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте ведомства, правительство России рассматривает действие властей Польши как вопиющее нарушение Венской конвенции.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались войти в школу при посольстве на улице Келецкой, но сотрудник дипмиссии не открыл им дверь. Тогда они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. На ворота школы представители мэрии повесили замок, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что действия польских властей по захвату школы при посольстве России носят весьма циничный оттенок.