Shot: неизвестный беспилотник пролетел под бортом самолёта в питерском Пулково

Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Неизвестный беспилотник белого цвета пролетел под бортом самолёта, который совершал посадку в питерском Пулково, сообщает 29 апреля Telegram-канал Shot.

Аэропорт Пулково Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По данным канала, 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом самолёта ниже на 600 метров. Сообщается, что его заметили пилоты, однако размер БПЛА установить не удалось.

Самолёт, под бортом которого появился беспилотник, летел из Владикавказа, пилот рейса успешно совершил посадку в Пулково. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 апреля нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В результате атаки было повреждено четыре ёмкости, а один из резервуаров загорелся.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что во время атаки украинских беспилотников в небе над Крымом были уничтожены еще два БПЛА, жертв и разрушений это не вызвало.

Представители ВСУ прокомментировали пожар, заявив, что «любят», когда в Крыму происходят взрывы.