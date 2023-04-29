Москва, 29 апреля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В столичном регионе температура воздуха ближайшей ночью опустится до минус 2 градусов. Об этом 29 апреля сообщили в центре «Фобос».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«Уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…+2°, в столичном регионе и в соседних областях до −2°, а на севере и востоке Центрального округа и до −3°», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обозримом будущем это не последние заморозки — следующая холодная волна ожидается в регионе в ночь на 2 мая и на 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Москве завершился отопительный сезон, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы.