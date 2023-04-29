Луганск, 29 апреля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими военными населённого пункта Брянка в ЛНР повреждены жилые дома, центр занятости, АЗС и линия электропередачи. Об этом 29 апреля сообщили в представительстве ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В результате обстрела населенного пункта Брянка с применением РСЗО HIMARS повреждено семь многоквартирных жилых домов, центр занятости, АЗС, линия электропередачи и два легковых автомобиля», — говорится в Telegram-канале представительства.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля украинские военные нанесли удар по Донецку. Один из снарядов попал в маршрутный автобус, который полностью выгорел. Погибли девять человек, в том числе ребёнок, пострадали 19 граждан.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим перебрасывает резервы личного состава и техники ВСУ в район Артёмовска.