Польские власти электроинструментами вскрывают двери в школе при посольстве РФ в Варшаве

Варшава, , 13:53 — REGNUM С территории школы при посольстве России в Варшаве слышатся звуки работы электроинструментов и молотков, при этом в здании находятся сотрудники школы и дети. Об этом сообщает РИА Новости.

Здание посольства России в Варшаве © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отмечается, что утром 29 апреля в здание ворвались представители полиции и властей Польши, а сейчас с территории образовательного учреждения слышны звуки работы электроинструментов и удары молотками.

Агентство приводит слова сотрудников школы, которые рассказали, что представители властей Польши вскрывают закрытые двери.

По словам советника-посланника посольства России Андрея Ордаша, сейчас на территории школы находятся 29 человек (это сотрудники образовательного учреждения, а также члены их семей, включая детей).

Он уточнил, что власти Польши дали время до 19:00 мск сотрудникам школы на то, чтобы они покинули здание.

Отмечается, что утром 29 апреля представители мэрии Варшавы и сотрудники полиции прибыли к зданию школы при посольстве России и сломали дверь после отказа открыть.

По информации журналистов, представители польских властей сломали калитку и проникли в школу, они заблокировали ворота школы цепью с замком, чтобы из здания нельзя было вывезти имущество. На территорию школы (помимо представителей мэрии и полиции) были допущены лишь дипломаты.

Ранее в министерстве иностранных дел Польши заявили, что обратились в компетентные органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45».

В здании по адресу Келецкая, 45, расположена школа при посольстве России в Польше. В здании, расположенном по адресу Собеского, 100, ранее проживали дипломаты из России, сейчас оно не заселено и требует ремонта.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша является «бесконечно враждебным для России образованием». Он также отметил, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет».

Медведев отмечал, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». В текущих обстоятельствах, считает зампред Совбеза, «оборзевшая» Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины «может быть реализован или сейчас, или уже никогда».

По данным Business Insider, на официальном сайте минобороны Польши опубликован проект постановления правительства Матеуша Моравецкого о начале подготовки к военным действиям. В 2023 году по решению польского правительства расходы на оборону были увеличены до 4% ВВП, что является наибольшим показателем среди всех стран НАТО.