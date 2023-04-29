Медведев: на намерение Киева вернуть Крым следует ответить «актами возмездия»

Москва, , 13:44 — REGNUM Россия должна ответить «актами возмездия» и полностью разгромить ВСУ после заявлений из Киева о готовящемся захвате Крыма. Об этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 29 апреля в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, «киевский пёс продолжает заходиться лаем» перед хозяевами и обещает «вернуть Крым» после того, как получит больше оружия. Эти заявления нацелены на консолидацию нацистской элиты, поддержание боевого духа в войсках и получение спонсорской поддержки.

Поэтому России следует в ответ массово уничтожить личный состав и военную технику ВСУ, задействованную для контрнаступления, и нанести украинским войска максимальное поражение.

«[Необходимы] полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории бывшей Украины», — добавил Медведев.

Он также призвал к осуществлению «актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима», где бы они ни находились и сколько бы времени ни прошло. В противном случае их бредовые заявления могут стать реальностью и война затянется надолго, предупредил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует контрнаступление на Крым. По его мнению, ВСУ способны вернуть Киеву контроль над полуостровом в случае, если западные страны продолжат поставлять оружие. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Киев «вправе» уничтожать всё, что находится в Крыму, а также в регионах, в 2022 году присоединившихся к России. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала его слова проявлением идеологии киевского режима. По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, Киев столкнётся с массой «неприятных сюрпризов», если посягнёт на полуостров.