Власти Новой Каховки сообщили о массированном обстреле со стороны ВС Украины

Новая Каховка, Херсонская область, , 13:59 — REGNUM Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в городской администрации.

Убежище Александр Погожев © ИА REGNUM

«Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В администрации также призвали население оставаться в укрытиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 47 раз. Всего было выпущено 259 единиц различных боеприпасов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 28 апреля украинские войска ударили по центральным районам Донецка, в том числе больнице, парку, жилым домам. В республиканскую травматологию доставили более 10 раненых.