Симферополь, 29 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Во время атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу в Севастополе в небе над Крымом были уничтожены еще два БПЛА, жертв и разрушений это не вызвало, сообщил 29 апреля глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

В ночь на 29 апреля нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В результате атаки было повреждено четыре ёмкости, а один из резервуаров загорелся. Поскольку в нём находился большой объём топлива, пожару был присвоен сложный уровень.

Власти Севастополя заявили, что пожар не несёт угрозы гражданским объектам города и не повлияет на снабжение топливом. Жителей из близлежащих районов не эвакуировали. После 12:00 мск пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано. Представители ВСУ прокомментировали пожар, заявив, что «любят», когда в Крыму происходят взрывы.