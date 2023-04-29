Самара, 29 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвали самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится 29 апреля и начнётся в 14:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Зенит»

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Ежов, Зуев, Цыпченко, Бабкин, Писарский.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ренан, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Зенит» является лидером чемпионата, на счету команды 58 очков после 24 матчей. Он опережает идущий вторым «Ростов» на девять баллов. «Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-ю строчку.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля воронежский «Факел» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе гостей дубль оформил нападающий Георгий Гонгадзе.