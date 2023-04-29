Берлин, 29 апреля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Перед анонсированным Киевом контрнаступлением немецкие инструкторы на военных базах в Германии обучают украинских военных вести бой в условиях населённых пунктов. Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его данным, силы специального назначения ВСУ готовятся к предстоящему наступлению на дюжине баз бундесвера.

Уточняется, что военных ВСУ учат вести бой в условиях населённых пунктов, кроме этого, их обучают управлять самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000 и танками Leopard 2.

По информации журналистов, всего на военных базах в Германии в настоящий момент находятся более одной тысяч украинских военнослужащих.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, «неприятным сюрпризом» станет для ВСУ отпор со стороны российских войск в случае, если киевский режим решится на попытку захвата Крыма. Она подчеркнула, что в Крыму уверены в российской армии, «волевых решениях» президента Владимира Путина и руководства республики.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление, в том числе для выхода к побережью Азовского моря, при поступлении такого приказа.

27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украину, которая находится под внешним управлением, заставят осуществить контрнаступление. Говорить о датах трудно, но это произойдёт не в начале мая, отметил он.