Вашингтон, 29 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что Украина «сражается за всех нас». Такое заявление она сделала в ходе саммита Global Citizen в Нью-Йорке.

Стрингер/РИА Новости Урсула фон дер Ляйен

Один из пользователей соцсети отметил, что конфликт на Украине «не наш». Другой сообщил, что является гражданином европейской страны, и подчеркнул, что киевский режим сражается за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада».

Третий комментатор назвал политика «лицемеркой», поскольку мировое сообщество жертвует Украиной вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт.

«Боже, спаси нас от этого безумия», — написал ещё один пользователь.

Другой пользователь призвал фон дер Ляйен вступить в украинскую армию и «пойти на фронт воевать». Он также подчеркнул: «Украина нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что конфликт на территории Украины подтверждает стремление США и их союзников провоцировать другие государства на военное противостояние с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что истинной целью данного конфликта является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение за США и их союзниками своего монопольного положения в мире.