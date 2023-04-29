Варшава, 29 апреля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Действия польских властей по захвату школы при посольстве России носят весьма циничный оттенок, заявил 29 апреля посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС Посол России в Польше Сергей Андреев

Дипломат отметил, что произошёл захват дипломатической недвижимости не только в нарушение Венской конвенции, но в данном случае речь идёт о школе при посольстве, где учатся дети.

«Происходит это в самом конце учебного года, перед экзаменами. То есть это носит такой дополнительный, я бы сказал, весьма циничный оттенок», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались войти в школу при посольстве на улице Келецкой, но сотрудник дипмиссии не открыл им дверь. Тогда они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. На ворота школы представители мэрии повесили замок, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.