Мелитополь, 29 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Мурал и мемориальную доску с портретом российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной, которая погибла в результате теракта в Подмосковье, торжественно открыли на одной из стен здания Мелитопольского государственного университета в Запорожской области.

Григорий Сысоев/РИА Новости Портрет Дарьи Дугиной

Корреспондент РИА Новости передаёт, что посвященный Дугиной мурал открыли на улице, которая на днях была официально переименована в её честь. На церемонии открытия присутствовали глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев, а также ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.

На мурале, автором которого выступил российский художник Алексей Гинтовт, рядом с портретом Дарьи на золочёном фоне выполнена стилизованная надпись «Даша — душа наша».

Как сообщало ИА REGNUM, журналист и политолог Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года в Подмосковье. Её автомобиль взорвался, когда она ехала с фестиваля «Традиция».

В убийстве Дугиной обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления сумела покинуть территорию России, направившись в Эстонию. Помощь в организации убийства, по данным следствия, оказывал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года сообщалось об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в незаконном распространении информации, связанной с убийством Дарьи Дугиной. Следствие пришло к выводу, что Рыбин за денежное вознаграждение помог организаторам убийства получить личные данные Дугиной.