Артемовск, , 13:13 — REGNUM Под контроль российских сил перешла воинская часть на западе города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 29 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Западная часть Артёмовска © РИА Новости

«Оборона ВСУ в Бахмуте рушится: под контроль ЧВК «Вагнер» перешла база ВСУ на западе города», — говорится в сообщении.

Уточняется, этот сильно укрепленный объект был взят в ходе тяжёлого штурма, который продолжался в течение нескольких дней.

По информации канала, ВСУ вынуждены были отойти с территории воинской части на более укреплённые позиции, а российские штурмовые подразделения продолжают наступление в западных кварталах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля российские военные прорвали оборону ВСУ на западе Артёмовска. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли здание Индустриального колледжа. В городе сложилась критическая для ВСУ ситуация.