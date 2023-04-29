Москва, , 13:08 — REGNUM В России в 2024 году пройдут первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств стран, которые входят в Международный совет военного спорта (CISM). Об этом 29 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Москве с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава оборонного ведомства России отметил, что в августе 2023 года под эгидой Совета в Москве состоится первый международный турнир по регби-7, а в 2024 году Россия планирует принять у себя региональный чемпионат по спортивной борьбе, чемпионат мира по триатлону и первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта.

«На сегодняшний день считаем крайне важным наше проактивное сотрудничество и участие во всех мероприятиях и во всех соревнованиях, которые проводятся CISM», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Министр обороны России подчеркнул, что военный спорт показывает, что военнослужащие могут не только воевать на поле боя, но и мирно соревноваться на спортивных аренах.

Отмечается, что на встрече Шойгу вручил Гомесу сувенирный палаш в качестве подарка.

Как передавало ИА REGNUM, участие России на Олимпиаде-2024 в Париже вызвало раскол среди атлетов в Норвегии. В Норвегии внутри спортивного сообщества нет единого мнения о допуске российских спортсменов до Игр в Париже-2024. Несмотря на то что окончательного решения на этот счёт Международный олимпийский комитет ещё не принял, некоторые норвежские спортсмены уже поддаются панике. При этом представитель скандинавской страны в МОК Астрид Якобсен не разделяет агрессивную позицию соотечественников, что вызвало гнев и раскол среди атлетов.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований спортсменов из России и Белоруссии навредит украинскому спорту.