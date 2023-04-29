Генштаб Белоруссии: армия республики проводит учения с учётом напряжённой ситуации у границ

Минск, , 13:22 — REGNUM Интенсивные учения ВС Белоруссии связаны с напряжённой ситуацией у границ. Об этом сообщил начальник генерального штаба вооружённых сил республики Виктор Гулевич.

Военные учения © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. Также накладывается та напряжённая обстановка, которая складывается у границ нашей страны», — приводит его слова Sputnik Беларусь.

По его словам, в настоящее время в армии Белоруссии проходит проверка боевой готовности.

Накануне президент республики Александр Лукашенко заявил, что ни Украина, ни Польша не собираются нападать на Белоруссию. Он добавил, что «не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заседания Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что страны, граничащие с Белоруссией, проявляют весьма недружественные действия и Россия не даст союзную республику «в обиду».