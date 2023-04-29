Варшава, 29 апреля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Российская дипмиссия вынуждена подчиниться польским властям и освободить здание школы при посольстве России в Варшаве, сообщил 29 апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Ирина Полина/ТАСС Посол России в Польше Сергей Андреев

«Мы найдём место для продолжения работы школы, она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов», — заключил дипломат, слова которого передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались войти в школу при посольстве на улице Келецкой, но сотрудник дипмиссии не открыл им дверь. Тогда они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. На ворота школы представители мэрии повесили замок, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.

Советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш уточнил, что польские власти потребовали освободить здание до шести часов вечера (19:00 мск).