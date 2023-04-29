Екатеринбург, 29 апреля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал Серовский районный суд для одного из фигурантов дела о пожаре в Сосьве Свердловской области. Об этом 29 апреля сообщили в прокуратуре региона.

«АиФ. Урал"/РИА Новости Последствия пожара в Сосьве

«В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он пробудет под стражей до 26 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в посёлке произошло 25 апреля. Как стало известно, загорелись отходы деревообработки. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок. По последним данным, в результате пожара сгорели порядка 120 домов, без жилья остались около 600 жителей, погибли два человека. В рамках расследования следователи задержали двух человек.

29 апреля двум фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение. Начальник местной пилорамы обвиняется в уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем смерть двух лиц.

Специалисту по пожарной безопасности предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей причинение смерти двум лицам, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организаций.