Москва, , 12:53 — REGNUM Правительство России одобрило проект федерального закона «О развитии технологических компаний в Российской Федерации». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба правительства.

Дом Правительства России © Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что целью данного законопроекта является определение правовых основ работы технологических компаний в России для формирования единой системы принципов осуществления господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний.

В пояснительной записке к данному законопроекту говорится о том, что отнесение организации к малой технологической компании будет осуществляться на основании результатов экспертизы. Включение малой технологической компании в реестр будет являться инструментом для получения мер государственной поддержки. Реестр также станет «витриной» для потенциальных частных инвесторов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки отрасли электротранспорта. По её информации, речь идёт о реализации 29 мероприятий, один блок перечня посвящён развитию инфраструктуры.

Такте правительство России утвердило механизм сдерживания цен на часть товаров. Дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости предоставляет возможность региональным органам власти заключать соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что реальные доходы граждан России, пусть и скромно, но начали расти. Он поблагодарил законодателей за результативную работу по созданию законодательного фундамента для эффективного социально-экономического развития России и повышения качества жизни людей, укрепления суверенитета и безопасности.