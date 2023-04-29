Эрдоган впервые после сообщений о недомогании лично появился на мероприятии
Анкара, 29 апреля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о недомогании лично появился на мероприятии, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.
Вместе с ним мероприятие посетили прибывший с визитом в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба.
Политики подъехали к сцене на электрокаре.
Как передавало ИА REGNUM, ранее представители турецкой правящей партии отметили, что состояние президента Эрдогана не тяжёлое, но, по мнению врачей, ему необходим отдых.
Турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.