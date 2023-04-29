Анкара, 29 апреля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после сообщений о недомогании лично появился на мероприятии, сообщает РИА Новости.

Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.

Вместе с ним мероприятие посетили прибывший с визитом в Турцию президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дбейба.

Политики подъехали к сцене на электрокаре.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители турецкой правящей партии отметили, что состояние президента Эрдогана не тяжёлое, но, по мнению врачей, ему необходим отдых.

Турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.