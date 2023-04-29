Bloomberg: основатели Playrix Бухманы нашли место для семейного офиса в Лондоне

Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Инвестиционная компания миллиардеров из Вологды Rix Capital, управляющая активами Дмитрия и Игоря Бухманов, переезжает в свой первый постоянный офис. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Часовая башня «Биг Бен» Вестминстерского дворца в Лондоне © Владимир Астапкович/РИА Новости

Новый офис расположится в лондонском районе Сент-Джеймс, а штат компании увеличится примерно до десяти сотрудников.

Игорь и Дмитрий Бухманы — выходцы из Вологды и создатели игровой студии Playrix, которая занималась разработкой таких игр, как Township, Homescapes и Gardenscapes. Братья начали увеличивать объёмы личных инвестиций в течение последние пяти лет, используя дивиденды от Playrix, рассказал собеседник агентства.

Около десяти лет назад Бухманы перевезли офис компании в Дублин (Ирландия), а после начала специальной военной операции на территории Украины вовсе ушли из России.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий и Игорь Бухманы расположились на третьем месте рейтинга самых «обедневших» миллиардеров из России по итогам 2022 года. Братья потеряли за год $1,1 млрд каждый, на сегодняшний день совокупное состояние миллиардеров составляет $7 млрд. Первое место занял основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.