Сухум, 29 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Абхазия полностью поддерживает действия российской стороны в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил в субботу глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Мы всецело разделяем позицию нашего союзника — Российской Федерации, поддерживая решение руководства России о проведении специальной военной операции», — заявил он на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

По словам абхазского министра, власть на Украине захватили бандиты и неонацисты, которые на протяжении восьми лет осуществляли теракты против русских на юго-востоке Украины.

«Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений», — заявил глава МИД Абхазии, добавив, что в такой системе будет обеспечено уважение прав народов, в том числе малых народов, уважение их самобытности и исторической судьбы.

Также, по словам дипломата, Абхазия поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве под эгидой РФ. В будущем эти процессы могут привести к формированию расширенного союза суверенных государств.

Ардзинба также отметил, что сейчас в мире приходят новые институты, такие как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Он подчеркнул, что суммарный экономический, политический и демографический потенциал БРИКС существенно превосходит совокупную мощь стран «Большой семерки».

«Таким образом, формируются новые центры политической и экономической мощи», — заключил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Абхазии началась проверка боевой готовности войск на полигонах и неизвестной местности. Как заявили в министерстве обороны республики, она проводится в рамках стартовавших 8 апреля широкомасштабных военных учений.