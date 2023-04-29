Тренер ЦСКА Федотов: Марио Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в Бразилии

Москва, , 12:31 — REGNUM Футболист Марио Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в своей родной Бразилии. Об этом 29 апреля заявил главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов.

Марио Фернандес © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

По его словам, переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии и рассказал, что у футболиста возникало немало вопросов. Федотов добавил, что если игрок приедет в Россию, то сам расскажет, с какими трудностями ему пришлось столкнуться.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом», за который выступал с декабря 2022 года. Он играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

По словам гендиректора московского ЦСКА Романа Бабаева, Фернандес может вернуться в команду. Он добавил, что этого хочет сам игрок.