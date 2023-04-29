Москва, 29 апреля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Революция в военном деле, сопоставимая с изобретением пороха и ядерного оружия, может произойти при дальнейшем развитии искусственного интеллекта, полагают эксперты. Вместе с тем звучат и опасения, связанные с неограниченным доступом к такому оружию, пишет обозреватель Давид Нармания в статье, опубликованной 29 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Недавно американский журнал National Defence назвал Украину «лабораторией, в которой создаётся новая форма ведения войны». Речь идёт о применении искусственного интеллекта (ИИ). Одна из наиболее развитых в этом отношении сфер — разведка и распознавание целей.

Компьютерные технологии давно вошли в обиход военных. Однако даже сложные вычислительные системы ещё не ИИ, считают эксперты, так как решения на основе собранной и классифицированной информации всё равно принимают люди.

«А вот в случае с искусственным интеллектом компьютер сам принимает решения в условиях неопределённости, когда о происходящих событиях известно не всё», — пояснил обозреватель.

Применять ИИ для того, чтобы развеять «туман войны», одним из первых начал Пентагон. Многомиллионный проект Project Maven должен стать новыми «глазами» военных. Предполагается, что ИИ будет обрабатывать колоссальное количество видео и фотоснимков, сделанных спутниками и дронами.

С проектом связаны и первые громкие скандалы вокруг этических вопросов. В 2018 году один из подрядчиков — компания Google — отказался продлевать контракт с минобороны США. Около 4 тыс. сотрудников подписали петицию против участия в создании военных технологий. Место Google заняли конкуренты — Microsoft и Amazon.

В 2020 году США заключили контракт на оснащение ИИ дронов MQ-9 Reaper. Компания General Atomics получила за это $93,3 млн. Теперь компания хочет научить эти дроны действовать самостоятельно, в том числе летать, выбирать объекты слежения и обрабатывать данные. Специалисты рассчитывают, что в перспективе ИИ сможет управлять роем беспилотников.

В отдельных случаях ИИ уже управляет дронами лучше, чем человек. Это показал смоделированный в Китае в марте бой двух ударных групп беспилотников. Специалисты считают, что в будущем воздушные бои будут идти именно на ближней дистанции.

В 2020 году ИИ от компании Heron System, управлявший истребителем F-16 на симуляторе FlightGear, победил опытного пилота ВВС США в финале соревнований AlphaDogfight Trial. Счёт составил 5:0 в пользу машины.

В нынешнем конфликте на Украине ходом боевых действий руководят люди, а беспилотники лишь помогают отслеживать обстановку. Но в дальнейшем, говорится в статье, командовать сможет ИИ.

Примеры уже есть. В 2019 году программа Open AI, управлявшая юнитами, одержала верх над действующими чемпионами мира в игре Dota 2 — командой OG. В матчах с открытым доступом ИИ побеждал более чем в 99 случаях из ста.

Обозреватель заключил, что последствия развития ИИ можно сравнить даже не с пороховой революцией, а с освоением огня. Подчинивший себе огонь человек стал царём природы, но теперь им же созданный инструмент — ИИ — может сместить его с трона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент России Владимир Путин заявил, что править миром будет тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта. По его словам, Россия будет делиться технологиями со всем миром, если опередит всех в этой сфере. Но для того, чтобы «не стоять в конце очереди», работать нужно уже сегодня.