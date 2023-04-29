Киев, 29 апреля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Власти Украины направили ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за решения о блокировании импорта сельхозпродукции с Украины, сообщил 29 апреля представитель МИД Украины Олег Николенко.

Сергей Корсун ИА REGNUM Удар в спину Украине

Днём ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что власти ЕС и пяти восточноевропейских стран (Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии) договорились о запрете на импорт в ЕС четырех видов продукции с Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и сеян подсолнечника. Кроме того, Еврокомиссия выделит пяти этим странам 100 млн евро для оказания помощи фермерам. В обмен власти указанных пяти государств снимут ранее введённый национальный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины.

«Такие ограничения, какими бы причинами они не обосновывались, не соответствуют соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС», — заявил Николенко.

Он отметил, что в соответствии с нормами права экспорт сельхозпродукции с Украины в указанные страны ЕС, в другие страны ЕС, а также в другие государства мира транзитом через эти страны ЕС должен быть «немедленно возобновлён». МИД Украины призвал ЕС и страны Восточной Европы найти «сбалансированное решение».

Как сообщалось ранее, в Еврокомиссии объяснили введённые меры необходимостью поддержать фермеров указанных стран. Ранее в Польше прошли массовые акции протеста участников рынка. Фермеры всех пяти указанных государств отмечали, что не только экспортные, но и транзитные поставки с Украины «оседают» в их странах, что приводит к резкому снижению цен и значительным убыткам для фермеров. Власти этих стран ранее в одностороннем порядке частично ограничили, частично запретили экспорт сельхозпродукции с Украины.