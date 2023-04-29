Севастополь, , 12:13 — REGNUM В Севастополе локализовали пожар на нефтебазе, который возник после атаки беспилотных летательных средства, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«В настоящее время пожар фактически локализован», — сказал он, добавив, что в качестве мотопомп, возможно, будут использованы буксиры Черноморского флота.

По его словам, в настоящее время пожарные ищут способы перекрыть доступ кислорода в зону горения. К тушению привлечены расчёты из Севастополя и Республики Крым.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля утром после атаки украинских беспилотников в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом, были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

По его словам, в атаке на нефтебазу в Севастополе предположительно принимали участие два беспилотника.

Губернатор Развожаев также рассказал, что пожар на топливном резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города. По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.